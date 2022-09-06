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В России выявили 38 500 новых случаев COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 38 500 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в стране зафиксировали 95 летальных исходов от COVID-19. При этом 4203 пациента с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 46 304 человека, отмечается на сайте.

В России выявили 38 500 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

До этого врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что коронавирус не стал сезонной инфекцией. По его словам, скорее всего, обычным сезонным вирусом коронавирус не станет. Он добавил, что о сезонности можно будет говорить только в том случае, если носителем нового коронавируса станет какой-нибудь вид животных.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 6 сентября отметил, что смертность от коронавирусной инфекции в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще в несколько раз, поэтому необходимо ревакцинироваться.

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