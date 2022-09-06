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Музыкальный фестиваль-конкурс «Мы славной Гвардии сыны!» пройдет 14 сентября в Санкт-Петербурге

Александр Афонин
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Музыкальный фестиваль-конкурс «Мы славной Гвардии сыны!» пройдет 14 сентября в Санкт-Петербурге
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Санкт-Петербурге 14 сентября состоится всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!». Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках музыкального проекта «Мы за великую державу». Фестиваль приурочен ко Дню российской гвардии. Его организатором выступит региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств».

Отмечается, что старт приема заявок на участие стартовал 1 июля. Он продлится до 14 сентября включительно.

До этого сообщалось, что фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.

Кроме того, к Дню города на ВДНХ подготовили насыщенную программу мероприятий. Москвичи смогут посетить спектакли, выступления гимнастов, конных всадников и многое другое.

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