Эксперт Демидов назвал условие запуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Возвращение к разговорам о запуске «Северного потока — 2» в Германии будет происходить все чаще. Об этом заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

По словам эксперта, существенный дефицит газа в Германии стоит ожидать в декабре-январе. В это время все чаще будут звучать требования о запуске «Северного потока — 2», уверен он.

Демидов также отметил, что запуск «Северного потока — 2» возможен только в том случае, если на территории ЕС или его отдельных стран будет объявлена чрезвычайная ситуация.

— Нужно понимать, что переговоры ЕС или Германии с РФ о запуске будут означать политическое фиаско и, вероятно, приведут к уходу канцлера и кабинета министров — к этому их может подтолкнуть только народное недовольство, — отметил Демидов в комментарии ФАН.

Ранее член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер выступил с требованием запустить «Северный поток — 2», передает RT.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобные настроения будут увеличиваться в Европе с приближением зимы, поскольку поиск альтернативы может стать нерешенной задачей для всего континента.