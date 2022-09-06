Глава ВТБ оценил риск «юанизации» экономики РФ

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В ближайшее время российской экономике не грозит «юанизация», однако китайская валюта удобнее и безопаснее для расчетов, чем доллар и евро, с юанем надо научиться эффективно работать. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме во вторник, 6 сентября.

— Безусловно, мы понимаем, что юань — пока не самая комфортная валюта в силу особенностей китайского финансового законодательства и ограничений, связанных с использованием этой валюты. Так что «юанизация» всей экономики нам, пожалуй, в ближайшее время не грозит, — заявил Костин.

Тем не менее юань гораздо удобнее и безопаснее для РФ, чем доллар и евро, отметил глава ВТБ. В этом ключе он отметил необходимость научиться эффективно работать с китайской валютой.

По словам Костина, в России уже сформировался спрос на юани. По данным SWIFT, РФ в июле заняла третье место по использованию китайской валюты для международных платежей. Помимо этого, этим летом, напомнил Костин, юаневые облигации впервые разместили в российской юрисдикции. В дальнейшем можно будет наблюдать рост активности в этом секторе, передает слова банкира РИА Новости.

Россия рассматривает вероятность покупки в 2022 году 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в юанях и других «дружественных» валютах. Это позволит замедлить рост рубля, вызванный западными санкциями. Однако России на данном этапе выгодна будет покупка лишь китайской валюты, поскольку остальные нельзя назвать достаточно надежными. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал экономист Александр Разуваев.