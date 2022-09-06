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Стали известны сроки закрытия магазинов H&M в России

Лейла Алиева
Экономика
Стали известны сроки закрытия магазинов H&M в России
Фото: shutterstock

Магазины шведской компании H&M будут работать в России, пока не будет распродана большая часть стока. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе организации.

— Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. Процесс закрытия происходит поэтапно, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что сделают все необходимое, чтобы расстаться с коллегами справедливо и тактично, передает РБК.

До этого СМИ сообщили, что H&M закроется в России 30 ноября. При этом небольшие торговые точки могут перестать работать уже в начале октября. Сотрудников предупредили, что за 30 дней с ними будет подписано расторжение трудового договора.

«Вечерняя Москва» обсудила с президентом «Союза деловых людей» Ильей Тимошиным попытки H&M возобновить бизнес в России. По его словам, крупные компании, подобные H&M (например, IKEA), которые сохраняют число рабочих мест и продолжают вносить средства за оплату арендных помещений, также находятся в поиске решения сохранить бизнес в России.

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