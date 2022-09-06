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В России планируют выделить авиакомпаниям еще 50 миллиардов рублей

Георгий Соланович
Экономика
В России планируют выделить авиакомпаниям еще 50 миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Правительство России приняло решение продлить субсидии авиакомпаниям за полеты внутри страны. Об этом сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик во время Восточного экономического форума во вторник, 6 сентября.

— Президент эту инициативу поддержал... Сейчас мы продляем субсидию на зимний период — с ноября (2022 года — прим. «ВМ») по март (2023 года — прим. «ВМ») включительно, — сказал чиновник.

Он уточнил, что инициатива прозвучала во время доклада главы Минтранса Виталия Савельева на совещании с главой государства Владимиром Путиным 25 июля. Чиновник выразил надежду, что согласование предложения с Минфином пройдет благополучно.

По данным РБК, принципы выделения субсидий на следующие 5 месяцев будут полностью аналогичны тем, по которым власти в июле 2022 года распределили 100 миллиардов рублей. Согласно информации источника в правительстве России, на этот раз перевозчики получат 50,6 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что авиакомпании получили возможность выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге России с 30 августа. При этом решение по распространению меры на рейсы в другие города будет принято позднее.

субсидии Правительство РФ Авиация
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