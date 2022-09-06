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Ряд улиц в центре Москвы перекроют с 5 по 12 сентября в связи с мероприятиями ко Дню города

Лейла Алиева
Город
Ряд улиц в центре Москвы перекроют с 5 по 12 сентября в связи с мероприятиями ко Дню города
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В связи с празднованием Дня города ряд улиц в центре Москвы перекроют с 5 по 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября по одной полосе закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулках. Также одна полоса в сторону области будет закрыта на участке улицы Тверская от дома 1 на улице Охотный ряд до дома 16 на улице Тверская, участок улицы Моховая от дома 15, строение 1 до улицы Тверская, — говорится в сообщении.

Также с 00:01 8 сентября до 8:00 12 сентября будет перекрыт участок улицы Тверская от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам, улицы Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, также движение ограничат в Театральном проезде.

С 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября будут закрыты улица Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулки, а также улица Неглинная. Кроме того, 10 сентября с 20:30 до 21:30 закроют для проезда площадь Васильевский спуск, улицу Москворецкая, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

Дополняется, что за пределами центра города 10 сентября с 20:50 до 21:10 перекроют участки Озерной аллеи в Зеленограде, улиц Центральная и Физическая в Троицке, а также улицы Кадырова в Южном Бутове.

В связи с запуском фейерверков закроют участки проезда вдоль торгового центра «Авиапарк» с 12:00 до 21:30. При этом в местах ограничений движения будет временно запрещена парковка.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.

Кроме того, временные ограничения движения введут на некоторых улицах в Центральном и Юго-Восточном административных округах.

Так, будет ограничено движение на участке от шоссе Фрезер до дома 8 на 2-й Фрезерной улице. Отмечается, что ограничения будут действовать с 12 сентября по 2 октября в связи с проведением строительных работ.

Транспорт День города Центральный административный округ (ЦАО)
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