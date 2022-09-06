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ЕК назвала приоритеты в выдаче шенгенских виз гражданам России

Евгений Белоусов
В мире
ЕК назвала приоритеты в выдаче шенгенских виз гражданам России
Фото: shutterstock

Приоритетом в выдаче шенгенских виз для россиян должны стать гуманитарные причины. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Ильва Юханссон.

— Границы всегда должны оставаться открытыми для тех, кто нуждается в защите — журналистов, диссидентов, правозащитников, студентов, лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам, — заявила она.

По словам еврокомиссара, выдача туристических виз гражданам России не считается приоритетной. Кроме того, уточнила она, страны ЕС должны иметь возможность отказывать в предоставлении виз некоторым категориям граждан.

Юханссон утверждает, что ЕС на подобные меры вынудила сама Россия, передает РИА Новости.

6 сентября ЕК утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. По новым правилам сроки получения шенгена могут увеличиться до полугода, а сбор вырастет с 35 евро до 80.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», что отмена упрощенного визового режима между Россией и Евросоюзом не означает полного запрета на выдачу виз. Однако это приведет к удорожанию визовых сборов, отмене многолетних виз и другим неудобствам, считает он.

Евросоюз (ЕС) Россия Визы
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