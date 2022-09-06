Детский реабилитационный центр в Подольске введут в эксплуатацию в 2023 году

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Подольск, Высотная улица, 4А Карта всех событий

Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» во вторник, 6 сентября.

— В настоящий момент идет оснащение здания центра современным медицинским оборудованием и мебелью. Также строители ведут работы по благоустройству территории, — говорится в сообщении.

Строительство центра находится на финальном этапе, он расположится на улице Высотной. Центр представляет собой объект площадью более 45 тысяч квадратных метров, для удобства он разделен на 5 блоков.

Известно, что вскоре в новом медучреждении начнется прием пациентов, страдающих болезнями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Реализация проекта позволит повысить качество оказания специализированной медицинской помощи, в том числе и новорожденным, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил о завершении строительства детской поликлиники № 133 в Войковском районе столицы.