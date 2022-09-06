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«Окучивает бывшего мужа»: Миро объяснила отношения Ивлеевой и Элджея

Евгений Белоусов
Общество
«Окучивает бывшего мужа»: Миро объяснила отношения Ивлеевой и Элджея
Фото: YouTube / Galich Ida

Несмотря на развод, блогер Анастасия Ивлеева не собирается просто так отпускать экс-супруга, рэпера Элджея. Об этом заявила звездный блогер Лена Миро.

— Пока вы тут всякой ерундой занимаетесь, Настюха, не смирившись с разводом, окучивает бывшего мужа... Куда бы не сунулся этот наивный мальчик, с ним всегда бывшая жена. Новая девка будет быстро отшита, — сказала она.

По мнению блогерши, Ивлеева неспроста постоянно держится рядом с рэпером. Она надеется воссоединиться с ним и, скорее всего, добьется своего, написала Миро на странице в LiveJournal.

До этого Ивлеева рассказала, почему у нее к 31 году до сих пор нет детей. Знаменитость разоткровенничалась в ходе премьерного выпуска третьего сезона шоу AGENT SHOW на YouTube.

Она также не стала осуждать Элджея за новый роман. Блогерша не была шокирована известием о новых отношениях бывшего супруга. По ее словам, Элджей может выбирать себе пару, не оглядываясь на прошлое, ведь он — свободный человек.

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