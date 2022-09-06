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Открылось движение по мосту между ТК «Садовод» и ТРЦ «МЕГА Белая Дача»

Лейла Алиева
Город
Открылось движение по мосту между ТК «Садовод» и ТРЦ «МЕГА Белая Дача»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Открылось движение по мосту между торговым комплексом «Садовод» и торговым центром «МЕГА Белая Дача». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 сентября.

— Сегодня, на год раньше срока, открылось движение по реконструируемому путепроводу на улице Верхние Поля. С завтрашнего дня по этой дороге вновь поедут автобусы. Мы возвращаем привычные маршруты пассажирам. Теперь станет удобнее добираться до крупных торговых центров и подмосковных городов Дзержинский и Котельники, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Благодаря обновленному мосту жители ЮВАО, а также подмосковных городов Дзержинский и Котельники смогут строить маршруты с учетом городского транспорта. Помимо этого, будет увеличена пропускная способность юго-восточного участка МКАД, а до ТК и ТРЦ станет проще доезжать, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового путепровода над МКАД. Он расположился на месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля.

Транспорт Дороги Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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