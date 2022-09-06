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Матвиенко поддержала идею учреждения медицинской ассоциации БРИКС

Евгений Белоусов
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Матвиенко поддержала идею учреждения медицинской ассоциации БРИКС
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совфед поддерживает инициативу учреждения медицинской ассоциации в рамках БРИКС. Об этом во вторник, 6 сентября, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

— Приветствуем запуск центра БРИКС по исследованию и разработке вакцин, активизацию усилий по созданию комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, — сказала она.

Матвиенко также добавила, что Россия поддерживает подписание меморандума о взаимопонимании в сфере регулирования медицинской продукции. По ее словам, пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, насколько важна для здравоохранения всех стран открытость данных и необходимость делиться ими друг с другом, передает ТАСС.

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы.

В конце июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что незадолго до саммита Шанхайской организации сотрудничества образовалась целая очередь из стран, которые хотят вступить в нее в роли полноправных членов или наблюдателей.

Здравоохранение БРИКС Валентина Матвиенко
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