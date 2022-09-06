Женщину сдали медикам за то, что она показывала грудь

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Девушка ходила по проезжей части в Краснодаре и показывала прохожим оголенную грудь. Об этом стало известно во вторник, 6 сентября.

Видео, на котором женщина раздевается и раскидывает вещи, опубликовали в социальных сетях.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции Краснодара и задержал нарушительницу. Оценив состояние девушки сотрудники МВД вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали.

Другой резонансный случай с полуобнаженной девушкой произошел в Санкт-Петербурге 2 сентября. Посетительница разделась на экспозиции «Пропавшие в кинохронике» на киностудии «Ленфильм» и попросила спутника сделать несколько снимков.