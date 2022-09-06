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Дептранс назвал участки дорог в Москве с затрудненным движением

Георгий Соланович
Город
Дептранс назвал участки дорог в Москве с затрудненным движением
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

Дождь, низкие скорости и ДТП в настоящее время осложняют движение транспорта в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 6 сентября.

— На дорогах — 7 баллов. В городе местами идет дождь, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент в Москве затруднено движение на вылетных магистралях в сторону области, МКАД и на внутренней стороне ТТК от Нижегородской до Русаковской эстакады. Ведомство призвало водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось о росте количества автомобилей на столичных дорогах в связи с окончанием летнего сезона. Так, уже сейчас на дорогах 3 миллиона машин, а к середине сентября количество автомобилей вырастет на 4 процента, что эквивалентно дополнительным 120 тысячам транспортных средств.

В 2022 году специалисты ЦОДД проверили на безопасность движения более 1000 территорий рядом со школами. Так, в 153 местах появятся дополнительные знаки «Осторожно: дети!», островки безопасности на переходах, ограничение скорости и «лежачие» полицейские.

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