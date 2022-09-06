В Харьковской области опровергли сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей

Фото: Минобороны РФ

Сообщения СМИ о наступлении ВСУ под Балаклеей в Харьковской области Украины не соответствуют действительности. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона во вторник, 6 сентября.

— На разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так! — говорится в сообщении.

Данные ресурсы, как подчеркивается, выкладывают откровенно «лживые новости» с целью наведения паники. Им не следует доверять, цитирует сообщение ТАСС.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают катастрофические потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ВСУ продолжат предпринимать новые попытки наступления, используя при этом западное вооружение. Специалист добавил, что российская армия на данном этапе не будет проводить каких-либо контрнаступлений.