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В Пентагоне заявили о помощи Украине в борьбе с Россией в воздухе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Пентагоне заявили о помощи Украине в борьбе с Россией в воздухе
Фото: defense.gov

Украина благодаря помощи США смогла бороться с господством России в небе. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил американский генерал, заместитель начальника штаба ВВС США Клинтон Хайнот.

— Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха, — заявил он.

Поддержка Вашингтона открыто продемонстрировала борьбу с доминированием Москвы в воздушном пространстве, передает слова Хайнота РИА Новости.

Также сообщалось, что поставки оружия Украине со стороны Запада стали практически неограниченными и открытыми. Уточняется, что эта ситуация никак не отразится на конечном результате спецоперации, но оказывает определенное влияние, так как украинским военным доставляется «серьезный поток техники», в том числе высокоточное оружие.

Бывший глава Пентагона Уильям Перри считает, что нынешний кризис дипломатических отношений между Россией и США уходит корнями в конец XX века. По его словам, в 1990-е годы Вашингтон пытался наладить контакты с Москвой, однако делал это исходя из позиции победителя в холодной войне.

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