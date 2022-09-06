Журналист Красовский заявил, что Галкин стал его личным врагом

Фото: YouTube / А поговорить?

Покинувшего Россию комика Максима Галкина и журналиста Антона Красовского связывает давняя дружба. Однако политическая позиция юмориста и его критика властей вызвала у телеведущего сильные переживания.

— Для меня лично он, конечно, остается бывшим товарищем, хорошим знакомым. Я действительно искренне переживаю. До покаяния наше общение невозможно представить. Максим сейчас и мой личный враг, — сказал журналист.

Он подчеркнул, что происходящее с Галкиным — очень печально. Однако в настоящее время Галкин является настоящим врагом для России, признался Красовский в выпуске своего авторского шоу «Антонимы».

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Галкин станет фигурантом уголовного дела, когда вернется в Россию. Политик уточнил, что он получил «внятный ответ» на вопрос о том, почему на комика не заводят дело, несмотря на запросы множества граждан.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал «Вечерней Москве», что недавно вернувшаяся в Россию супруга Галкина, певица Алла Пугачева, уже давно никому не интересна. Ее приезд в Россию критик посчитал просто очередной попыткой певицы привлечь к себе внимание.