В латвийском МВД рассказали, что ведомству нечем платить за электричество

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Министерство внутренних дел (МВД) Латвии в настоящее время находится «в тупике», поскольку ведомству уже в октябре нечем будет оплачивать возросшие счета на электроэнергию, заявил во вторник, 6 сентября, министр Кристапс Эклонс.

— В октябре нечем будет оплачивать счета за электричество. Мы в тупике, — приводит слова главы ведомства РИА Новости.

По словам министра, в настоящий момент возможны два варианта решения сложившейся ситуации: либо же перераспределить финансирование на покупку оборудования или обратиться к министру финансов страны и попросить дополнительных денег.

Эклонс отметил, что МВД уже проделало «огромную работу» для экономии энергоресурсов, однако инфраструктура в объектах ведомства настолько устарела, что сотрудники министерства будут вынуждены не выполнять задачи по экономии энергопотребления.

Накануне стало известно, что в британских телевизионных шоу начали разыгрывать оплату счетов за электроэнергию. Граждане островного государства могут получить приз с помощью колеса Фортуны.