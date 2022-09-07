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FP: Место посла США в России может быть вакантным несколько месяцев

Егор Провоторов
В мире
FP: Место посла США в России может быть вакантным несколько месяцев
Фото: Telegram / Посольство США в Москве

Власти США допускают, что пост посла в России после отъезда предыдущего руководителя дипмиссии Джона Салливана будет оставаться вакантной «на протяжении месяцев или дольше», в том числе по причине неудовлетворительных отношений между двумя государствами, сообщает издание Foreign Policy.

По информации журналистов, с подобной оценкой согласны ряд влиятельных представителей американского истеблишмента. Кроме того, источники FP напомнили, что выдвижение кандидатуры посла президентом США Джо Байденом потребует как утверждения в сенате, так и согласования с Москвой, пишет РИА Новости.

Салливан занимал должность посла на протяжении двух с половиной лет. До этого дипломат работал на должности заместителя госсекретаря США, а с апреля по май 2018 года исполнял обязанности руководителя дипломатического ведомства.

4 сентября американская дипмиссия объявила, что Салливан завершил работу в Москве и покинул Россию. Сам экс-посол заявил, что решил уйти с поста по причине смерти жены из-за онкологии.

Супруга дипломата скончалась 5 сентября, в последние дни ее состояние сильно ухудшилось. При этом Салливан подчеркнул, что желает избежать мнений о том, что он якобы не исполняет своих .

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