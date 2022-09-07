Мантуров рассказал о продлении параллельного импорта на 2023 год

Фото: Пресс-служба Совфеда

Механизм параллельного импорта в России будет продлен на весь 2023 год, возможность продления его на последующие несколько лет не исключена, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Решение такое подготовлено, — заметил он, отвечая на вопрос журналистов относительно продления параллельного импорта на 2023 год.

Министр также уточнил, что механизм может продолжить работу в аналогичном формате, что и ранее. То есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или наоборот прекращении поставок своей продукции в Россию.

При этом насколько долго в стране может продолжаться механизм параллельного импорта, российский вице-премьер не уточнил. При этом Мантуров подчеркнул, что в правительстве заинтересованы в том, чтобы российские предприятия занимали нишу на рынке, пишет РИА Новости.

Накануне директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что экономика России выстояла под западными санкциями благодаря политике так называемой финансовой стабильности.