Подруга принцессы Дианы рассказала, как погибшая «королева сердец» относилась бы к Меган Маркл

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Подруга принцессы Дианы Тина Браун рассказала, как первая жена принца Уэльского Чарльза относилась бы к актрисе Меган Маркл, если бы была жива.

По словам Браун, Диана могла бы посчитать, что Маркл ведет своего супруга принца Гарри «в нехорошем для него направлении».

При этом подруга Дианы отметила, что по-человечески принцесса Уэльская могла бы симпатизировать невестке.

— Она была бы рада, полна поддержки и взволнована, что кто-то смешанной расы присоединился к королевской семье, потому что Диана была такой инклюзивной, — отметила девушка.

Браун подытожила, что больше всего Диана была бы обеспокоена ссорами между Гарри и его братом принцем Уильямом, передает The Daily Beast.

Недавно супруга принца Гарри Меган Маркл тепло поприветствовала британскую публику во время визита в Манчестер, где герцогиня курирует саммит для молодых активистов. Она рассказала о радости от возобновления участия в проекте, который она курировала с 2014 года. По словам Маркл, рождение детей изменило ее взгляд на мир. Теперь ей хотелось бы приложить больше усилий, чтобы изменить его к лучшему.