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Турникеты с Face Pay в столичном метро стали работать в три раза быстрее

Анастасия Колоскова
Город
Турникеты с Face Pay в столичном метро стали работать в три раза быстрее
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В московском метро обновили турникеты, оснащенные системой Face Pay, после чего они стали работать в три раза быстрее. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Благодаря обновлению оборудования и программного обеспечения турникеты с Face Pay в метро срабатывают в три раза быстрее. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем российские технологии на городском транспорте, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

По его словам, отечественная разработка в настоящее время работает на всех станциях подземки, а в сентябре она появится также по всему МЦК.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Подключить Face Pay жители столицы могут в личном кабинете приложения «Метро Москвы», напомнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что более 60 процентов поездов московского метро оборудованы системой противозажатия. Данную систему устанавливают уже 14 лет на вагоны серий «Русич», «Ока», «Москва» и «Москва-2020».

Максим Ликсутов турникет Москва Метро
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