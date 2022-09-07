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Сергунина: Московские парки, библиотеки и музеи проведут более 420 мероприятий ко Дню города

Георгий Соланович
Город
Сергунина: Московские парки, библиотеки и музеи проведут более 420 мероприятий ко Дню города
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Культурная программа ко Дню города пройдет в библиотеках, музеях, парках, школах искусств и кинотеатрах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 7 сентября.

— Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили. В общей сложности культурные площадки запланировали больше 420 мероприятий. Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице, — сказала заммэра.

Фото: Пресс-служба Московской дирекции массовых мероприятий
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Фото: Пресс-служба Московской дирекции массовых мероприятий
Фото: Пресс-служба Московской дирекции массовых мероприятий
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Фото: Пресс-служба Московской дирекции массовых мероприятий

Она уточнила, что праздничные мероприятия пройдут с 9 по 12 сентября. Для участия в некоторых из них необходима предварительная регистрация.

Так, в библиотеке № 98 9 сентября пройдут выставки иллюстрированных книг, детских рисунков и выполненных художниками картин, посвященных Москве. Кроме того, там также состоится литературно-историческая викторина об улицах и переулках города.

При этом в детской библиотеке № 104 10 сентября проведут литературную викторину на знание города для детей и взрослых, творческий мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров ко Дню города и семейные турниры по настольным играм и собиранию пазлов.

В библиотеке № 4 имени Екатерины Фурцевой в этот же день состоятся урок по созданию кокошника и выставка дизайнерских головных уборов.

Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут в Библиотеке-читальне имени Александра Пушкина, Музее Москвы, Библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова, Центральной городской молодежной библиотеке имени Михаила Светлова и других культурных центрах.

До этого Сергунина заявила, что цифровой туристический сервис Russpass ко Дню города подготовил скидки и бонусы в отелях и ресторанах Москвы.

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