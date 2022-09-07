«Школа родственного ухода» пригласила москвичей на очные занятия с психологами

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Московской службы психологической помощи населению будут проводить очные консультации в рамках проекта «Школа родственного ухода».

По словам заместителя главы Департамента труда и социальной защиты населения столицы Павла Келлера, за время работы проекта в нем приняли участие свыше 700 горожан.

Старт серии занятий со специалистами службы психологической помощи запланирован на 7 сентября. На первой встрече будет подниматься тема профилактики эмоционального выгорания. Темы дальнейших консультаций определятся на основании запросов участников.

В рамках очных встреч специалисты расскажут о техниках самопомощи для регулирования своих эмоций и состояний. Длительность каждой консультации будет составлять полтора часа.

Занятия будут проходить на базе Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные психологи провели почти 1,5 тысячи консультаций в рамках пилотного проекта психологической поддержки пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксана Шалыгина в среду, 7 сентября.