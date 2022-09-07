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Инвестор дал прогноз, как будет меняться курс евро по отношению к доллару

Ирина Игнатенко
Экономика
Инвестор дал прогноз, как будет меняться курс евро по отношению к доллару
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Частный инвестор Федор Сидоров рассказал, как будет меняться курс евро по отношению к доллару в ближайшее время.

По прогнозам эксперта, евро будет постепенно дешеветь к доллару — это тренд на долгую перспективу.

— И понятно, почему это происходит сейчас и будет продолжаться в дальнейшем: чем больше негативных тенденций в экономике региона, тем слабее валюта этой территории к главной валюте мира — доллару. В Европе назревает полноценная рецессия, которая уже фактически начинается. Наблюдается массовый отток капиталов из Европы, которые перетекают в долларовые активы, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

В связи с этим позиции евро снижаются, а американская валюта укрепляется.

Центральный банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на среду, 7 сентября. Американский доллар потерял пять копеек, опустившись до 60,85 рубля. Евро, напротив, показал рост на 35 копеек, закрепившись на уровне 60,49 рубля, передает ФАН.

До этого главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал, какие страны могут отказаться от евро.

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