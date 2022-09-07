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В России выявили 47 958 новых случаев COVID-19 за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 47 958 новых случаев COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 47 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За 24 часа в стране зафиксировали 94 летальных исхода от COVID-19. При этом 4086 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 52 611 человек, отмечается на сайте.

В России выявили 47 958 новых случаев COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня наблюдается спад заболеваемости коронавирусом в столичном регионе, что при правильных действиях позволит избежать повторного подъема заболеваемости. Она отметила, что ранее ведомство сделало прогноз насчет ситуации с коронавирусом.

2 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности, проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы.

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