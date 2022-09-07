В России выявили 47 958 новых случаев COVID-19 за сутки

Сюжет:Ситуация с коронавирусом
За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 47 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».
За 24 часа в стране зафиксировали 94 летальных исхода от COVID-19. При этом 4086 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.
После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 52 611 человек, отмечается на сайте.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня наблюдается спад заболеваемости коронавирусом в столичном регионе, что при правильных действиях позволит избежать повторного подъема заболеваемости. Она отметила, что ранее ведомство сделало прогноз насчет ситуации с коронавирусом.
2 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией с началом учебного года. По его словам, следует усилить личные меры безопасности, в частности, проводить регулярный осмотр детей перед посещением школы.