Около 60 гастрономических шоу пройдет на окружных площадках фестиваля «День города»

АЛЛЕЯ РОМАНОВ / Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ореховый бульвар Карта всех событий

Около 60 ярких гастрономических шоу представят москвичам на окружных площадках фестиваля «День города» в Москве. Всего в столице будет 19 локаций с представлениями. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, 9 сентября в 19:00 на бульварах Ореховом, Коптевском и Дмитрия Донского, в сквере у Гольяновского пруда и на других локациях горожанам покажут процесс приготовления классической сборной солянки.

10 и 11 сентября в 13:00 москвичи смогут увидеть, как необычно пожарить шашлык по-карски и подать его с гранатовым соусом.

Жителям столицы также расскажут, как приготовить на офире московские щи с боровиками. Посетить представление можно будет 9 сентября в 19:00 на площади Славы в Кузьминках и на улицах Городецкая, Хачатуряна, Митинская, Адмирала Руднева, Профсоюзная.

На улицах Теплый стан, Святоозерская и Ключевая 9 сентября в 19:00 можно будет узнать секреты приготовления пирожков с ливером и сладкой морковью.

Кроме того, в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.