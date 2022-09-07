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Более 1,7 миллиона читателей посещают подмосковные библиотеки

Ирина Игнатенко
Общество
Более 1,7 миллиона читателей посещают подмосковные библиотеки
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Библиотечная сеть Московской области является одной из самых крупных в стране и включает в себя 924 библиотеки. Всего в библиотеках Подмосковья хранятся более 17 миллионов изданий, при этом они регулярно пополняются новыми книгами, включая эксклюзивные издания, мировые бестселлеры.

В библиотеках региона также числятся более 60 тысяч уникальных изданий. Они доступны не только в бумажных, но и в оцифрованном виде. Посещают подмосковные библиотеки более 1,7 миллиона человек.

Наиболее популярны у читателей серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а также произведения Александра Пушкина, Федора Достоевского и Николая Носова, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Cервис поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы» поможет найти нужные издания и заказать их онлайн. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

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