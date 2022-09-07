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МИД Латвии: Обладатели шенгена из РФ не смогут пересекать границу приграничных стран

Полина Долганова
В мире
МИД Латвии: Обладатели шенгена из РФ не смогут пересекать границу приграничных стран
Фото: Unsplash

Российские и белорусские обладатели шенгенских виз не смогут пересекать сухопутную границу некоторых приграничных государств. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

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