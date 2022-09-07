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Финляндия не ограничит въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии

Полина Долганова
В мире
Финляндия не ограничит въезд российским туристам до соответствующего решения Еврокомиссии
Фото: Pixabay

Финляндия не будет ограничивать въезд туристам из России до соответствующего решения Европейской комиссии. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в финском министерстве иностранных дел (МИД).

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