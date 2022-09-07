Жулики обманом лишали алкоголиков и наркоманов квартир в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковных Люберцах двое злоумышленников обманом лишали квартир алкоголиков и наркоманов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 7 сентября.

По ее словам, организованная группа мошенников искала в доступных им базах данных граждан, у которых были крупные задолженности по коммунальным платежам. Мужчины обходили эти квартиры, чтобы узнать, кто из собственников страдает алкоголизмом или наркоманией. Находя такого владельца, мошенники втирались к нему в доверие, выпивая вместе, а также обещая найти работу или помочь выплатить долг по квартире.

После установления «дружеского» контакта злоумышленники убеждали жертв продать или перерегистрировать жилье. Таким образом группа мошенников заполучила три квартиры.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Кемеровской области, которые принимали активное участие в деятельности преступной группы. Один из подозреваемых был ранее судим. Мужчины на данный момент заключены под стражу.

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Организатора преступной группы задержали ранее. Ему уже предъявлено обвинение.

16 августа стало известно, что другая группа аферистов чуть не оставила москвича без квартиры.