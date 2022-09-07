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Названы имена, которые носят самые мстительные женщины

Ирина Игнатенко
Общество
Названы имена, которые носят самые мстительные женщины
Кадр из фильма «Сладкая месть» / 2012 год

Эксперты составили список имен женщин, которые могут постоять за себя и готовы отомстить обидчику.

Так, от имени Агата уже веет энергетикой власти, силы и некоей опасности. Характер у женщины, кого так назвали, чем-то напоминает змеиный. Носительницу этого имени нельзя обижать. Такая женщина заденет самые болезненные точки жертвы, надавит на слабые места и разрушит жизнь обидчика.

Обладательница имени Кира поначалу даже и не знать о своей мстительности, пока не столкнется с предательством. В этом случае могут проявиться ее худшие качества: озлобленность, эгоцентризм и жестокость.

С самого детства Яна считает себя правительницей этого мира, поэтому нередко хочет подчинять воле членов семьи и возлюбленных. И если такая женщина услышит отказ, она отомстит по полной.

Девушка по имени Стефания может годами выжидать подходящего момента, чтобы устроить обидчику встряску. Она не успокоится, пока не добьётся своего, снова и снова пытаясь исполнить план в жизнь.

На первый взгляд Ольга может выглядеть хрупкой и нежной, внутри скрывается сокрушительный потенциал. Оля готова пожертвовать многим, включая и себя, лишь бы справедливость восторжествовала, передает Life.ru.

Ведьма и яснознающая Марина Збруева назвала «Вечерней Москве» три мужских имени, носители которых обладают недюжинным умом.

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