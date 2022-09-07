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Новая пассия Прохора Шаляпина отреагировала на сравнение с его покойной женой

Евгений Жуков
Общество
Новая пассия Прохора Шаляпина отреагировала на сравнение с его покойной женой
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отношения финалиста «Фабрики звезд — 6» Прохора Шаляпина и модели Ольги Сан длятся больше полугода. Об особенностях романа рассказала сама возлюбленная певца.

— Мой любимый Прошенька очень внимательно следит за мной и не дает мне попасть в очередное приключение, — пишет в социальных сетях Ольга Сан.

Девушка признается, что Прохор — внимательный, заботливый мужчина, который придерживается правил. Себя же она характеризует как хулиганку и проказницу, которая может устроить какое-нибудь «происшествие», однако Шаляпин не позволяет ей сделать опрометчивый шаг, передает Пятый канал.

Поклонники часто сравнивают Ольгу с покойной женой Шаляпина Татьяной Дэвис, которая летом 2021 года скоропостижно скончалась из-за коронавирусной инфекции.

Певец же не скрывает, что новая дама сердца напоминает его покойную супругу, однако такое сравнение Ольге совсем не по душе.

— Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно, — подчеркнула модель.

В июле сообщалось, что Прохор Шаляпин резко ответил видеоблогеру Алене Жигаловой, более известной как Алена Блин. Она обвинила музыканта в хайпе на трагедии после выступления на вечере памяти Жанны Фриске.

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