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«Хочет получить по рылу!»: Шаляпин ответил на обвинения Алены Блин в хайпе

Евгений Белоусов
Общество
«Хочет получить по рылу!»: Шаляпин ответил на обвинения Алены Блин в хайпе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певец Прохор Шаляпин резко ответил видеоблогеру Алене Жигаловой, более известной как Алена Блин. Она обвинила музыканта в хайпе на трагедии после выступления на вечере памяти в честь Жанны Фриске.

— На это внимание никто не обратил, а Жигалова — наглая баба, которая лезет везде. Я уже прикладывал ее публично, наверное, хочет еще получить по рылу! — заявил певец.

Шаляпин заявил, что журналистка сама только и делает, что оскорбляет разных звезд, не трогая только тех, кто «может ей ногой дать». Он также усомнился, что образование Жигаловой вообще позволяет ей считаться журналистом.

— Откуда взялась? У меня академия Гнесиных образование, что закончила Жигалова, чтобы называться журналисткой? Приехала из деревни какой-то и вот так в себя поверила, наглая баба! — разбушевался музыкант.

Однако позднее Шаляпин уточнил, все сказанное им является просто шуткой, а фразу «получить по рылу» он использовал исключительно фигурально, передает Telegram-канал «Звездач».

В мае Шаляпин раскритиковал старшую коллегу Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации. При этом он считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка. По его словам, Долина — злая и самовлюбленная женщина.

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