Роспотребнадзор проконсультирует москвичей по вопросам организации питания в школах

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Родители смогут получить консультацию относительно организации питания в школах от сотрудников столичного Роспотребнадзора. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

— С 05 по 16 сентября 2022 года Управление Роспотребнадзора по Москве проводит тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в школах. Консультирование проводится по следующим телефонам: 8(495)687-40-57 и 8(495)687-63-60, — говорится в сообщении.

Жители столицы также могут обратиться в ведомство с письменным заявлением или задать вопросы специалистам по телефону «горячей линии» — 8(495)539-36-96 или по номеру 8(495)687-39-61 (отдела консультационных услуг для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»). Звонки от граждан принимаются с понедельника по четверг: с 9-00 до 17-30, в пятницу с 9-00 до 16-30, обеденный перерыв с 13-00 до 13-45.

Также информацию по теме школьного питания горожане могут получить в круглосуточном режиме по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный).

Прием письменных обращений осуществляется по адресу: Москва, 129626, Графский переулок, дом 4, корпус 2,3,4, а также по электронному адресу: http://petition.rospotrebnadzor.ru.

Накануне стало известно, что в медицинских учреждениях, школах и детских садах Москвы по заявкам начали включать отопление.