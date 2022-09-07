Роскосмос перенес миссию РФ к Луне на 2023 год

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Первую за почти 50 лет миссию России к Луне «Луна-25» перенесли на 2023 год. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

— К сожалению, — ответил глава корпорации на соответствующий вопрос.

Запуск аппарата «Луна-25» неоднократно переносили ранее. В предыдущий раз сообщалось, что он должен был состояться до конца текущего года, передает РИА Новости.

15 июля сообщалось, что Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос».

В июле президент России Владимир Путин и новый глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил «Вечерней Москве», что подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Он уточнил, что по международным стандартам строительство новой станции занимает семь лет. Однако в России срок возведения такого объекта может превышать и десятилетие в силу иного подхода.