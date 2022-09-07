Новая глава Минздрава Британии ответила на критику после фото с сигарой

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Новый министр здравоохранения Великобритании Терез Коффи заявила, что не может служить примером для подражания в вопросах здоровья. Таким образом она прокомментировала реакцию британцев на ее фотографию с сигарой и бокалом алкоголя, которую растиражировали в сети.

— Я понимаю, что я не могу быть примером для подражания (в вопросах здоровья), но я уверена, что глава службы здравоохранения и другие (работники здравоохранения)… будут и дальше оставаться примерами для подражания в этом отношении, — отметила Коффи в эфире радиостанции LBC.

По ее словам Коффи, она имеет опыт пациента в Британии и понимает, что и как можно сделать лучше в этой сфере. Глава Минздрава подчеркнула, что в своей работе она будет делать акцент именно на пациентах, передает РИА Новости.

Накануне королева Великобритании Елизавета II утвердила кабинет нового премьер-министра страны Лиз Трасс, ранее занимавшей должность главы МИД. Главой Минздрава стала экс-министр труда Терез Коффи. Форин-офис возглавил бывший заместитель главы МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли. Он сменил на этом посту Трасс, ставшую главой правительства.