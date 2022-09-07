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Депутат МГД Козлов напомнил о сроках включения отопления в жилых домах столицы

Анастасия Колоскова
Город
Депутат МГД Козлов напомнил о сроках включения отопления в жилых домах столицы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве стартует отопительный сезон: в первую очередь по заявкам в досрочном режиме тепло поступит в детские организации и учреждения здравоохранения. Об этом в среду, 7 сентября, сообщил депутат Мосгордумы, координатор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Вопрос, когда же дадут тепло, волнует сейчас многих: погода ухудшилась, и, несмотря на прогноз на теплые выходные, серьезного потепления ждать уже не приходится. Традиционно первыми тепло получают детские сады и больницы, — отметил он.

Депутат уточнил, что для этого организациям необходимо сформировать и направить заявки на включение отопления. По словам Козлова, практика прошлых лет показывает, что отопление в дома поступает во второй декаде сентября.

Из-за теплой осени в 2018 году сезон начался 25 сентября, в 2019-м — 23 сентября, а в 2020 году — 28 сентября. Однако в 2021-м из-за раннего похолодания батареи объектов образования и здравоохранения потеплели уже 13 сентября, добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что текущая осень, согласно прогнозам синоптиков, также будет холодной. Решение о начале отопительного сезона в полном объеме примут, когда среднесуточные температуры не будут превышать 8 градусов в течение пяти дней, напомнил он.

После этого в течение нескольких дней будут подключены все учреждения здравоохранения и образования, следом — жилые дома и административные здания, последними получат тепло производства и объекты торговли, приводит слова Козлова агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, специалисты комплекса городского хозяйства в рамках региональной программы капремонта заменили системы отопления в 1,4 тысячи жилых домов в Москве.

Специалисты в рамках программы капремонта заменяют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, радиаторы и конвекторы в квартирах и местах общего пользования.

Отопление Мосгордума Москва
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