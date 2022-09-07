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На Украине перенесли на год постановку женщин на воинский учет

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине перенесли на год постановку женщин на воинский учет
Фото: depositphotos

На Украине перенесли постановку женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года. Об этом заявила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в среду, 7 сентября.

Она уточнила, что военнообязанным украинкам не будут запрещать выезд из страны во время военного положения, передает РИА Новости. Маляр отметила, что отсрочка от постановки на учет не означает внесение изменений в законодательство.

Профильному комитету Верховной рады предстоит доработать законопроект о внесении изменений в статью «О военной обязанности и воинской службе», резюмировала Маляр.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что женщины являются расходным материалом для киевского режима. Так политик отреагировал на указ украинского Минобороны о становлении на воинский учет женщин.

В свою очередь обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц выразил мнение, что украинскому руководству следует принять «горькую правду» о потере территорий Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон.

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