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Врач перечислил признаки, указывающие на тромб в головном мозге

Георгий Соланович
Общество
Врач перечислил признаки, указывающие на тромб в головном мозге
Фото: depositphotos

Тромб в головном мозге может привести к необратимым поражениям тканей головного мозга. Об этом сообщил медик, семейный врач Томи Митчелл.

— Когда сгусток крови (тромб) блокирует кровоток, должное количество кислорода не попадает в мозг, из-за чего человек начинает страдать от громоподобной головной боли, — сказал он.

По его словам, на тромб в головном мозге может указывать резкая и сильная головная боль. Помимо этого, к признакам недуга Митчелл отнес ничем не вызванную тошноту, проблемы с речью и головокружение, передает «МедикФорум».

До этого врач-флеболог Армен Авакян рассказал, что тромбоз характеризуется сгущением крови и формированием сгустков — тромбов, которые могут появляться в полости артерий и вен и препятствовать нормальному кровообращению. Специалист уточнил, что тромбоз сосудов мозга проявляется головокружением, головной болью и речевым расстройством.

Кардиолог Рашид Сонгуров перечислил неочевидные симптомы инфаркта. Он отметил, что сердечный приступ случается в абдоминальном варианте, когда его легко спутать с пищевым отравлением.

Здоровье Врачи тромб
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