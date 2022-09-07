Художественная выставка о Москве откроется в Музее Победы ко Дню города

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Художественная выставка о Москве «Дорогая моя столица» откроется в Музее Победы 8 сентября, перед Днем города. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 7 сентября.

— Гости увидят 50 работ, посвященных Москве. В экспозицию вошли полотна из фондов музея и картины, предоставленные современными художниками, — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспозиция расскажет посетителям об истории города и изменениях, произошедших с ним за последнее столетие. На работах Александра Коршунова и Игоря Машкова изображены виды старой Москвы, которые не оставят равнодушным ни гостя столицы, ни ее коренного жителя.

Художницы Яна Поклад и Вера Коршунова запечатлели на полотнах импульс и движение времени, а также динамичность атмосферы Москвы. Картины Ольги Мельниковой расскажут о современных москвичах и столичных буднях.

Помимо этого, посетители увидят Москву как символ красоты и единства в работах современного мастера Константина Селезнева. Часть экспозиции будет посвящена военному периоду в истории Москвы, а в целом выставка будет работать до 4 октября.

В честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября в Москве пройдет фестиваль «День города». Так, посетители Тверской площади познакомятся с секретами пейзажной живописи и творчеством Архипа Куинджи, а на Тверском бульваре 90 российских дизайнеров представят свои коллекции.