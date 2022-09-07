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ЦППК: Пять регионов присоединились к проекту «Железная дорога — детям»

Лейла Алиева
Общество
ЦППК: Пять регионов присоединились к проекту «Железная дорога — детям»
Фото: Пресс-служба ЦППК

В рамках образовательно-игрового проекта «Железная дорога — детям» в Орехово-Зуеве и Александрове 1 и 5 сентября состоялись первые уроки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в среду, 7 сентября.

— В новом учебном году к инициативе присоединились еще 5 регионов: Брянская, Орловская, Калужская, Смоленская и Рязанская области. Количество городов, охваченных проектом, выросло до 25, — говорится в сообщении.

Также в сентябре уроки организуют для детей из Рязани, Тулы, Орла, Калуги, Смоленска, Брянска и Москвы. Во время занятий с помощью познавательной презентации с участием героев мультфильмов дети узнают о правилах поведения на железной дороге.

Любимые персонажи учат, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути или играть на платформах. Закрепить знания помогают раскраски и пазлы, которые ребята получают на память по окончании занятий. Спортивные игры, эстафеты, викторины и конкурсы делают процесс обучения еще увлекательнее, подчеркнули в ЦППК.

6 сентября в автобусах коммерческих перевозчиков персонажи из сказок провели уроки ПДД для детей, где они, например, узнали, что обходить автобус на остановках запрещается.

Дети ЦППК Железные дороги
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