ЦППК: Пять регионов присоединились к проекту «Железная дорога — детям»

Фото: Пресс-служба ЦППК

В рамках образовательно-игрового проекта «Железная дорога — детям» в Орехово-Зуеве и Александрове 1 и 5 сентября состоялись первые уроки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в среду, 7 сентября.

— В новом учебном году к инициативе присоединились еще 5 регионов: Брянская, Орловская, Калужская, Смоленская и Рязанская области. Количество городов, охваченных проектом, выросло до 25, — говорится в сообщении.

Также в сентябре уроки организуют для детей из Рязани, Тулы, Орла, Калуги, Смоленска, Брянска и Москвы. Во время занятий с помощью познавательной презентации с участием героев мультфильмов дети узнают о правилах поведения на железной дороге.

Любимые персонажи учат, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути или играть на платформах. Закрепить знания помогают раскраски и пазлы, которые ребята получают на память по окончании занятий. Спортивные игры, эстафеты, викторины и конкурсы делают процесс обучения еще увлекательнее, подчеркнули в ЦППК.

6 сентября в автобусах коммерческих перевозчиков персонажи из сказок провели уроки ПДД для детей, где они, например, узнали, что обходить автобус на остановках запрещается.