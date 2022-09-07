Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 80 очагов захламления в Москве ликвидировано с начала года

Лейла Алиева
Город
Более 80 очагов захламления в Москве ликвидировано с начала года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С начала года специалисты Госинспекции по недвижимости выявили 284 факта захламления земельных участков на территории города Москвы. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Наибольшее количество земельных участков в антисанитарном состоянии было выявлено в ЗАО – 93. На территории СЗАО зафиксировано 64 факта захламления, а в ЮВАО – 31. Нарушителям выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований и проведена профилактическая работа, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, треть нарушений уже устранены. Таким образом специалистам удалось привести в порядок 462 тысячи квадратных метров территории.

Постоянный мониторинг и оперативное пресечение подобный нарушений позволяют избегать больших захламлений в городе еще в самом начале. Для выявление проблемы используются современные инструменты — квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения и роботизированную технику. Также активное участие в борьбе с захламлением земельных участков принимают жители столицы.

До этого сотрудники столичной Госинспекции проверили акватории Москвы-реки. В рамках проверки им удалось выявить 12 незаконно размещенных объектов, 12 фактов использования земельных участков без разрешительной документации, девять очагов захламления и один факт нарушения целевого использования земельного участка.

Москва Земельные участки Мусор
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте