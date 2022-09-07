Более 80 очагов захламления в Москве ликвидировано с начала года

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С начала года специалисты Госинспекции по недвижимости выявили 284 факта захламления земельных участков на территории города Москвы. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Наибольшее количество земельных участков в антисанитарном состоянии было выявлено в ЗАО – 93. На территории СЗАО зафиксировано 64 факта захламления, а в ЮВАО – 31. Нарушителям выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований и проведена профилактическая работа, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, треть нарушений уже устранены. Таким образом специалистам удалось привести в порядок 462 тысячи квадратных метров территории.

Постоянный мониторинг и оперативное пресечение подобный нарушений позволяют избегать больших захламлений в городе еще в самом начале. Для выявление проблемы используются современные инструменты — квадрокоптеры, камеры видеонаблюдения и роботизированную технику. Также активное участие в борьбе с захламлением земельных участков принимают жители столицы.

До этого сотрудники столичной Госинспекции проверили акватории Москвы-реки. В рамках проверки им удалось выявить 12 незаконно размещенных объектов, 12 фактов использования земельных участков без разрешительной документации, девять очагов захламления и один факт нарушения целевого использования земельного участка.