Тренер рассказал, почему стоит заниматься спортом осенью

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Среди основных причин для занятий спортом в осенний период — хорошие погодные условия, психологическая и физическая готовность организма к нагрузкам. Об этом рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

— Первое – это хорошие погодные условия. Солнце уже не обладает такой высокой активностью как летом, но и до морозов еще далеко. Во-вторых, готовность организма к физическим нагрузкам – за лето все системы организма отдохнули. Вы не ощущаете чувство сильной усталости и сонливости, а запасы микроэлементов восполнены, — пояснил он в комментарии РИАМО.

Также осенью люди часто начинают делать что-то новое. Так, именно в это время проводятся наборы на различные тренинги, стартуют театральные сезоны. Зачастую люди именно в осенний период решают сменить место работы или заняться самообразованием. Тренер советует тем, кто только планирует начать заниматься спортом, приступить к занятиям в осенний период.

До этого тренеры перечислили нескучные виды досуга, позволяющие привести тело в форму.