Раскрыли уголовное дело об убийстве ветеранов войны, совершенное 15 лет назад

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Полицейские Калининграда раскрыли дело об убийстве ветеранов войны, которое было совершено 15 лет назад. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2007 году в поселке Железнодорожный группа лиц проникла в дом, в котором проживали супруги — ветераны Великой Отечественной войны. Злоумышленники убили пенсионеров и забрали из дома деньги и золотые украшения.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

На тот момент обнаруженные улики не позволяли раскрыть преступление по горячим следам, но благодаря активной и кропотливой работе над преступлениями прошлых лет, следователи вышли на след одного из подозреваемых и задержали его.

Им оказался ранее неоднократно судимый житель Правдинского района Калининградской области. На данный момент мужчина заключен под стражу.

Другие мужчины предстанут перед судом за убийство в Подмосковье, которое было совершено в 2007 году. Заказчик в качестве оплаты за убийство обещал простить киллеру долг.