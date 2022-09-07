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«Цифровые кафедры» вузов России примут более 80 тысяч студентов

Георгий Соланович
Общество
«Цифровые кафедры» вузов России примут более 80 тысяч студентов
Фото: Вечерняя Москва

Набор на «цифровые кафедры» по национальному проекту «Цифровая экономика» в 2022 году открыли 112 вузов России. Об этом сообщил заместитель главы Минцифры Николай Яцеленко в среду, 7 сентября.

— Мы совместно с Минобрнауки России предусмотрели механизм подготовки программ в вузах, которые прошли согласование на рабочих группах, и они качественно стали лучше, более ориентированы на отрасль и готовы для реализации на «цифровых кафедрах», — подчеркнул он.

По его словам, всего будет запущено около 500 образовательных программ, в их числе разработка цифровых продуктов и веб-приложений, аналитика данных и другие. Получить дополнительную квалификацию в области IT смогут более 80 тысяч студентов.

Согласно прогнозам, до конца 2025 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат более 385 тысяч студентов, а к 2030 году — почти 1 миллион человек.

Россияне заметили позитивные изменения от реализации национальных проектов. Их видят 57 процентов опрошенных.

Самыми заметными стали увеличение количества онлайн-сервисов в сфере государственных услуг, благоустройство городской среды, разнообразие предложений для внутреннего туризма, строительство социальных объектов в новых микрорайонах и ремонт дорог.

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