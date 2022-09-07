Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Московские мастера» и поздравил победителей.

— Москве нужны настоящие профессионалы в разных областях. На вас будут равняться ваши коллеги и молодежь. Желаю новых успехов в работе! — сказал глава города.

Он уточнил, что конкурс прошел в юбилейный, 25-й раз, и привлек более 20 тысяч участников. Свое мастерство показали строители, электросварщики, токари, машинисты метро, водители трамваев, повара и медицинские работники.

Победу в «Московских мастерах» одержали монтажник радиоаппаратуры Светлана Акулиничева, пожарный Александр Абакумов, сварщик Евгений Расторгуев, машинист метро Кирилл Егошин и медсестра Елизавета Медведева, написал Собянин в Telegram-канале.

1 сентября Собянин вручил выдающимся в своих сферах деятельности москвичам государственные и городские награды. Среди почетных знаков, врученных мэром, — орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, медаль Луки Крымского, благодарность и почетная грамота президента России.