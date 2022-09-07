«Никаких просьб»: Титомир пустился в танец и сорвал съемки шоу на YouTube

Фото: Youtube / Звездач

Певец Богдан Титомир сорвал съемки очередного выпуска YouTube-шоу «Поясни За».

— Никаких просьб, никаких впечатлений! — резко крикнул певец.

Музыкант под конец передачи стал вести себя не совсем адекватно и отказался продолжать съемки. В конце выпуска, вторым гостем которого была фитнес-тренер Елена Санжаровская, оба участника должны были поделиться впечатлениями от съемок и от друг друга.

Уточняется, что это стандартный момент передачи, происходящий в каждом выпуске. Однако Титомир внезапно поднялся со стула и принялся срывать с себя микрофон, чем заставил поволноваться операторов.

Отказавшись продолжать съемки, Титомир внезапно станцевал перед камерой вприсядку и покинул студию. Создатели шоу даже специально отметили под видеороликом, что музыкант был в неадекватном состоянии.

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