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«Никаких просьб»: Титомир пустился в танец и сорвал съемки шоу на YouTube

Евгений Белоусов
Общество
«Никаких просьб»: Титомир пустился в танец и сорвал съемки шоу на YouTube
Фото: Youtube / Звездач

Певец Богдан Титомир сорвал съемки очередного выпуска YouTube-шоу «Поясни За».

— Никаких просьб, никаких впечатлений! — резко крикнул певец.

Музыкант под конец передачи стал вести себя не совсем адекватно и отказался продолжать съемки. В конце выпуска, вторым гостем которого была фитнес-тренер Елена Санжаровская, оба участника должны были поделиться впечатлениями от съемок и от друг друга.

Уточняется, что это стандартный момент передачи, происходящий в каждом выпуске. Однако Титомир внезапно поднялся со стула и принялся срывать с себя микрофон, чем заставил поволноваться операторов.

Отказавшись продолжать съемки, Титомир внезапно станцевал перед камерой вприсядку и покинул студию. Создатели шоу даже специально отметили под видеороликом, что музыкант был в неадекватном состоянии.

В марте певец Егор Крид покинул кресло наставника проекта Первого канала «Голос. Дети» после выступления 10-летней участницы из Самары. Так он отреагировал на слова девочки об уважении к повернувшимся к ней судьям, среди которых Крида не было.

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