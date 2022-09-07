Выставка «Космос. Мир. Женщина» откроется в Музее-усадьбе «Люблино»

Фото: Пресс-служба ГАУК города Москва «ГМЗ Кузьминки-Люблино

Россия, Москва, Летняя улица, 1с1 Карта всех событий

В Музее-усадьбе «Люблино» 14 сентября откроется выставка «Космос. Мир. Женщина» художницы и дизайнера Екатерины Комбаровой. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Парк стремится стать площадкой для реализации проектов художников, которые творят в разных стилях, имеют свой особый подход к искусству, а также объединены смелостью в использовании кисти и красок в попытках отыскать место живописной поверхности на просторах современного искусства, — сказала первый заместитель директора музея-заповедника Анастасия Садилова.

Дворец Николая Дурасова был местом притяжения знати и творцов, а со временем это пространство стало историческим наследием и источником вдохновения, где творчество современных деятелей искусства раскрывает свои грани. Посетить экспозицию можно будет до 2 октября по билетам.

Еще одна выставка откроется в Музее Победы 8 сентября. Она будет посвящена Москве и расскажет посетителям об истории города и изменениях, произошедших с ним за последнее столетие.

Так, на работах Александра Коршунова и Игоря Машкова изображены виды старой Москвы, которые не оставят равнодушным ни гостя столицы, ни ее коренного жителя.