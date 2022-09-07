Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей связали будущее с Россией

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Большинство опрошенных жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей Украины видят свое будущее в составе России. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР) в среду, 7 сентября.

— Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответили 71 процент респондентов, в Херсонской — 63 процента, — говорится в сообщении.

В телефонном опросе приняли участие 2 тысячи респондентов. При этом 6 процентов жителей Запорожской области изъявили желание остаться в составе Украины.

В Херсонской области аналогичное желание выразили 11 процентов респондентов. Поучаствовать в голосовании по вопросу о присоединении к России в Запорожской области намерены 74 процента опрошенных, а в Херсонской — 61 процент, сообщает ТАСС.

7 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России следует провести 4 ноября, в День народного единства.